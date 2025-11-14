Молодіжна збірна України зіграє з Туреччиною у кваліфікації Євро-2027

Молодіжна збірна України U-21 завітає в гості до однолітків з Туреччини в межах 4 туру кваліфікації Євро-2027.

Зустріч відбудеться сьогодні, 14 листопада, на стадіоні "Реджеп Таїп Ердоган" у Стамбулі.

Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO та YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.