Новачок Шахтаря та центрбек Динамо – у десятці найдосвідченіших молодих гравців Східної Європи
Футбольна обсерваторія CIES опублікувала пост з десяткою найдосвідченіших гравців віком до 21 року у Східній Європі.
Своїм рейтингом CIES поділилася в соцмережах.
Для чергового дослідження бралися футболісти віком до 21 року, які виступають у чемпіонатах Східної Європи.
Обсерваторія обчислювала спортивний рівень хвилин та матчів минулого року у порівнянні з гравцями того ж віку та позиції.
У десятці найдосвідченіших молодих футболістів знайшлося місце для двох представників УПЛ: новачок Шахтаря Кауан Еліас посів третє місце з коефіцієнтом 1,84, а центрбек Динамо Тарас Михаво став десятим (1,78).
Топ-10 найдосвідченіших гравців до 21 року Східної Європи
- Олексій Батраков (Локомотив, Росія) – 1,86;
- Славомір Абрамович (Ягеллонія, Польща) – 1,85;
- Кауан Еліас (Шахтар, Україна) – 1,84;
- Адріан Пржиборек (Погонь, Польща) – 1,83;
- Педро Енріке (Зеніт, Росія) – 1,83;
- Марто Бойчев (ЦСКА 1948, Болгарія) – 1,82;
- Андрей Борза (Рапід Бухарест, Румунія) – 1,80;
- Армін Печі (Академія Пушкаша, Угорщина) – 1,79;
- Малік Діуф (Славія Прага, Чехія) – 1,78;
- Тарас Михавко (Динамо, Україна) – 1,78.
Нагадаємо, що за підсумками минулого дослідження футбольної обсерваторії CIES Георгій Бущан опинився у Топ-50 голкіперів світу.
Раніше колишній тренер Металіста та збірної України Мирон Маркевич висловив думку, що Артему Довбику не варто було йти з Жирони.