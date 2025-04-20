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Новачок Шахтаря та центрбек Динамо – у десятці найдосвідченіших молодих гравців Східної Європи

Олексій Погорелов — 20 квітня 2025, 13:45
Кауан Еліас
Кауан Еліас
ФК Шахтар Донецьк

Футбольна обсерваторія CIES опублікувала пост з десяткою найдосвідченіших гравців віком до 21 року у Східній Європі. 

Своїм рейтингом CIES поділилася в соцмережах.

Для чергового дослідження бралися футболісти віком до 21 року, які виступають у чемпіонатах Східної Європи. 

Обсерваторія обчислювала спортивний рівень хвилин та матчів минулого року у порівнянні з гравцями того ж віку та позиції.

У десятці найдосвідченіших молодих футболістів знайшлося місце для двох представників УПЛ: новачок Шахтаря Кауан Еліас посів третє місце з коефіцієнтом 1,84, а центрбек Динамо Тарас Михаво став десятим (1,78).

Топ-10 найдосвідченіших гравців до 21 року Східної Європи

  1. Олексій Батраков (Локомотив, Росія) – 1,86;
  2. Славомір Абрамович (Ягеллонія, Польща) – 1,85;
  3. Кауан Еліас (Шахтар, Україна) – 1,84;
  4. Адріан Пржиборек (Погонь, Польща) – 1,83;
  5. Педро Енріке (Зеніт, Росія) – 1,83;
  6. Марто Бойчев (ЦСКА 1948, Болгарія) – 1,82;
  7. Андрей Борза (Рапід Бухарест, Румунія) – 1,80;
  8. Армін Печі (Академія Пушкаша, Угорщина) – 1,79;
  9. Малік Діуф (Славія Прага, Чехія) – 1,78;
  10. Тарас Михавко (Динамо, Україна) – 1,78.

Нагадаємо, що за підсумками минулого дослідження футбольної обсерваторії CIES Георгій Бущан опинився у Топ-50 голкіперів світу.

Раніше колишній тренер Металіста та збірної України Мирон Маркевич висловив думку, що Артему Довбику не варто було йти з Жирони.

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