Новачок Шахтаря та центрбек Динамо – у десятці найдосвідченіших молодих гравців Східної Європи

Футбольна обсерваторія CIES опублікувала пост з десяткою найдосвідченіших гравців віком до 21 року у Східній Європі.

Своїм рейтингом CIES поділилася в соцмережах.

Для чергового дослідження бралися футболісти віком до 21 року, які виступають у чемпіонатах Східної Європи.

Обсерваторія обчислювала спортивний рівень хвилин та матчів минулого року у порівнянні з гравцями того ж віку та позиції.

У десятці найдосвідченіших молодих футболістів знайшлося місце для двох представників УПЛ: новачок Шахтаря Кауан Еліас посів третє місце з коефіцієнтом 1,84, а центрбек Динамо Тарас Михаво став десятим (1,78).

Топ-10 найдосвідченіших гравців до 21 року Східної Європи

Олексій Батраков (Локомотив, Росія) – 1,86; Славомір Абрамович (Ягеллонія, Польща) – 1,85; Кауан Еліас (Шахтар, Україна) – 1,84; Адріан Пржиборек (Погонь, Польща) – 1,83; Педро Енріке (Зеніт, Росія) – 1,83; Марто Бойчев (ЦСКА 1948, Болгарія) – 1,82; Андрей Борза (Рапід Бухарест, Румунія) – 1,80; Армін Печі (Академія Пушкаша, Угорщина) – 1,79; Малік Діуф (Славія Прага, Чехія) – 1,78; Тарас Михавко (Динамо, Україна) – 1,78.

Most advanced* U2⃣1⃣ players in Eastern Europe ⚡️

🥇 #AlekseyBatrakov 🇷🇺 x1.86

🥈 #SlawomirAbramowicz 🇵🇱 x1.85

🥉 #KauaElias 🇧🇷 x1.84

*Last year minutes & matches' sporting level compared to same age & position players pic.twitter.com/bdeaw7Pcev — CIES Football Obs (@CIES_Football) April 20, 2025

Нагадаємо, що за підсумками минулого дослідження футбольної обсерваторії CIES Георгій Бущан опинився у Топ-50 голкіперів світу.

Раніше колишній тренер Металіста та збірної України Мирон Маркевич висловив думку, що Артему Довбику не варто було йти з Жирони.