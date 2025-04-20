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Маркевич: Довбику не треба було йти з іспанського чемпіонату

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 10:56
Маркевич: Довбику не треба було йти з іспанського чемпіонату
Артем Довбик
Getty Images

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що перехід Артема Довбика в Рому був помилкою.

Фахівця цитує Український футбол.

"Я вважаю, що йому не треба було йти з іспанського чемпіонату. Можна було в іншу команду Ла Ліги перейти, його же Атлетико хотів. Зараз Довбику залишається зціпити зуби, працювати і доводити свій рівень в Серії А", – заявив Маркевич.

Нагадаємо, минулого літа Довбик перейшов із Жирони в Рому за 30,5 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 16 голів і 4 асисти в 42 матчах за Рому в усіх турнірах.

Вчора, 19 квітня, Довбик залишився у запасі Роми на матч Серії А проти Верони (перемога 1:0).

Раніше Маркевич порадив Олександру Зінченку покинути Арсенал.

Рома Артем Довбик Мирон Маркевич

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