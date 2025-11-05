ФІФА запровадила власну Премію миру, яку вручить на жеребкуванні ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вручить Премію миру від Міжнародної федерації футболу під час жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Премія призначення для відзначення осіб, що допомогли об'єднати людей в усьому світі задля миру. Переможця буде оголошено 5 грудня у Вашингтоні.

Також ФІФА додає, що премія буде вручена особам, які вжили виняткових заходів для досягнення миру і об'єднання людей у світі.

Видання The Athletic відмічає, що оголошення про вручення нагороди збіглося з підготовкою Інфантіно до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, який до цього заявляв про намір отримати Нобелівську премію миру.

Раніше повідомлялося, що іранська делегація не зможе бути присутньою під час жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року через рішення президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що основна стадія чемпіонату світу-2026 з футболу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді.