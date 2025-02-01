Салах обійшов легенду Челсі в списку бомбардирів АПЛ
Мохаммед Салах
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Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах випередив легендарного гравця Челсі Френка Лемпарда у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
32-річний гравець відзначився дублем у матчі 24 туру чемпіонату Англії проти Борнмута. Ці голи стали для нього 177-м та 178-м у межах АПЛ. Єгиптянин вийшов на шосте місце в списку найкращих голеодорів ліги.
Салаха наразі випереджають Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн (213) та Алан Ширер (260).
10 найкращих бомбардирів Прем'єр-ліги всіх часів
- Алан Ширер – 260 голів
- Гаррі Кейн – 213 голів
- Уейн Руні – 208 голів
- Ендрю Коул – 187 голів
- Серхіо Агуеро – 184 голи
- Мохамед Салах – 178 голів
- Френк Лемпард – 177 голів
- Тьєррі Анрі – 175 голів
- Роббі Фаулер – 163 голи
- Джермейн Дефо – 162 голи