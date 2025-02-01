Салах обійшов легенду Челсі в списку бомбардирів АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах випередив легендарного гравця Челсі Френка Лемпарда у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний гравець відзначився дублем у матчі 24 туру чемпіонату Англії проти Борнмута. Ці голи стали для нього 177-м та 178-м у межах АПЛ. Єгиптянин вийшов на шосте місце в списку найкращих голеодорів ліги.

Салаха наразі випереджають Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн (213) та Алан Ширер (260).

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