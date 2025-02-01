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Салах обійшов легенду Челсі в списку бомбардирів АПЛ

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 22:07
Мохаммед Салах вийшов на 6 місце у списку найкращих бомбардирів АПЛ
Мохаммед Салах
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах випередив легендарного гравця Челсі Френка Лемпарда у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний гравець відзначився дублем у матчі 24 туру чемпіонату Англії проти Борнмута. Ці голи стали для нього 177-м та 178-м у межах АПЛ. Єгиптянин вийшов на шосте місце в списку найкращих голеодорів ліги.

Салаха наразі випереджають Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн (213) та Алан Ширер (260).

10 найкращих бомбардирів Прем'єр-ліги всіх часів

  1. Алан Ширер – 260 голів
  2. Гаррі Кейн – 213 голів
  3. Уейн Руні – 208 голів
  4. Ендрю Коул – 187 голів
  5. Серхіо Агуеро – 184 голи
  6. Мохамед Салах – 178 голів
  7. Френк Лемпард – 177 голів
  8. Тьєррі Анрі – 175 голів
  9. Роббі Фаулер – 163 голи
  10. Джермейн Дефо – 162 голи
Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

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