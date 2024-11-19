Ліверпуль міг врятувати Манчестер Юнайтед від найпровальнішого трансферу в історії клуба

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні міг опинитися в Ліверпулі.

Про такий сценарій кар'єри 24-річного бразильця розповідає talkSPORT з посиланням на The Times.

За інформацією джерела, два роки тому Антоні, граючи ще за Аякс, був у списку гравців, які розглядалися Юргеном Клоппом, тодішнім тренером мерсисайдців, в якості потенційної заміни Мохаммеда Салаха.

Це було пов'язано з тим, що єгиптянин не поспішав продовжувати контракт з "червоними". Однак президент Fenway Sports Group Майк Гордон наклав вето на придбання Антоні.

Врешті-решт, влітку того року Салах підписав нову угоду з Ліверпулем, а Антоні перейшов у Манчестер Юнайтед за 95 мільйонів євро.

І зараз, не маючи ігрової практики, ексгравець Аякса відмовляється залишати Олд Траффорд, бо він сподівається отримати шанс від нового головного тренера манкуніанців Рубена Аморіма.

Але й у Ліверпуля ситуація не краща, адже клуб знову, як два роки тому, не може домовитися з Мохаммедом Салахом про новий контракт.