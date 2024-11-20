Ліверпуль націлився на одного з лідерів Інтера

Ліверпуль зацікавлений у підписанні форварда міланського Інтера Маркуса Тюрама.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт 27-річного нападника збірної Франції з чемпіонами Італії діє до літа 2028 року, в угоді прописана клаусула в розмірі 85 мільйонів євро. Проте сам Тюрам не хоче покидати Інтер, де має стабільне місце в основі та статус однієї з ключових фігур проєкту.

У поточному сезоні на рахунку нападника 8 голів та 5 асистів у 15 матчах за Інтер у всіх турнірах. Тюрам перейшов у міланський клуб з Боруссії Менхенгладбах влітку 2023 року на правах вільного агента.

Раніше Ліверпулю, а також Манчестер Юнайтед і Вест Гему, приписували інтерес до вінгера Мілана Крістіана Пулішича.