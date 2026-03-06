Збірна Марокко змінила головного тренера перед стартом на ЧС-2026

Збірна Марокко з футболу провела заміну головного тренера.

Про це повідомляє Fédération Royale Marocaine de Football.

Наступником Валіда Реграгі, з яким попрощались за взаємною згодою сторін, став Мохамед Уахті, який восени 2025-го став чемпіоном світу зі збірною Марокко U-20. На чолі цієї юнацької команди провів 68 ігор: 38 перемог, 12 мирових та 18 поразок.

До цього 49-річний бельгійський спеціаліст із 2004 року працював у структурі Андерлехту. До кінця червня 2021-го працював у "молодіжці" бельгійського клубу.

Дебютує Уахті на чолі головної команди Марокко 27 березня, коли його нові підопічні зіграють товариську гру проти Еквадору у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026. Також марокканці проведуть контрольну гру проти Парагваю, яка запланована на 31 березня.

На Мундіалі Марокко гарантовано зіграє три поєдинки групового раунду: проти Бразилії (14 червня), Шотландії (20 червня) та Гаїті (25 червня).

Раніше повідомлялось, що головним тренер збірної Марокко може стати колишній наставник Барселони Хаві Ернандес.