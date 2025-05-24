Салах – найкращий гравець АПЛ сезону-2024/25

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем АПЛ сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату Англії.

У голосуванні єгипетський футболіст обійшов одноклубників Раяна Гравенберха та Вірджіли ван Дейка, Деклана Райса, Кріса Вуда та інших.

It had to be him...



Mohamed Salah is your @EASPORTSFC Player of the Season 🏆@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/pY8pEjCruq — Premier League (@premierleague) May 24, 2025

На рахунку Салаха 37 зіграних матчів, в яких він забив 28 м'ячів та віддав 18 результативних передач. Також форвард записав у свій "пасив" одну жовту картку.

"Фараон" став лише п'ятим гравцем в історії Прем'єр-ліги, якого визнавали гравцем сезону більше одного разу. Раніше це досягнення підкорювалось Кріштіану Роналду, Тьєррі Анрі, Кевіну Де Брейне та Неманьї Відічі.

Нагадаємо, вперше Салаха було визнано гравцем сезону за підсумками кампанії-2017/18.

Раніше єгиптянин оцінив свої шанси на виграш вищої індивідуальної нагороди – Золотого м'яча.