Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інсайдер назвав турнір, який стане останнім у кар'єрі Модрича

Денис Іваненко — 27 травня 2026, 11:37
Інсайдер назвав турнір, який стане останнім у кар'єрі Модрича
Лука Модрич
Getty Images

Півзахисник Мілана та збірної Хорватії Лука Модрич уже зовсім скоро може повісити бутси на цвях.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що 40-річний футболіст налаштований оголосити про завершення ігрової кар'єри після чемпіонату світу-2026. Він потрапив у заявку національної команди на турнір, де на груповому етапі хорвати зіграють проти збірних Англії, Панами та Гани.

Чинний контракт ветерана з Міланом розрахований до 30 червня. "Росонері" були впевнені, що переконають Модрича залишитися в команді й на наступний сезон, проте з великою ймовірністю він уже зіграв свою останню гру на клубному рівні.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Лука провів 37 матчів у складі італійського гранда. В них він забив два голи та віддав три результативні передачі.

В останньому турі Серії А Мілан втратив путівку в Лігу чемпіонів, фінішувавши п'ятим. Тож цей фактор також міг вплинути на рішення Модрича.

Читайте також :
Легенда Челсі оголосив про завершення кар'єри
Лука Модрич Ніколо Скіра

Лука Модрич

Модрич переніс операцію після матчу з Ювентусом
Модричу знадобиться операція після нічиї Мілан – Ювентус
Модрич продовжить контракт із Міланом лише за трьох умов
Донька Модрича виграла трофей з юнацькою командою Мілана
Один із найкращих півзахисників усіх часів: де Брюйне розхвалив Модрича перед матчем Серії А

Останні новини