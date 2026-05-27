Інсайдер назвав турнір, який стане останнім у кар'єрі Модрича

Півзахисник Мілана та збірної Хорватії Лука Модрич уже зовсім скоро може повісити бутси на цвях.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що 40-річний футболіст налаштований оголосити про завершення ігрової кар'єри після чемпіонату світу-2026. Він потрапив у заявку національної команди на турнір, де на груповому етапі хорвати зіграють проти збірних Англії, Панами та Гани.

Чинний контракт ветерана з Міланом розрахований до 30 червня. "Росонері" були впевнені, що переконають Модрича залишитися в команді й на наступний сезон, проте з великою ймовірністю він уже зіграв свою останню гру на клубному рівні.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Лука провів 37 матчів у складі італійського гранда. В них він забив два голи та віддав три результативні передачі.

В останньому турі Серії А Мілан втратив путівку в Лігу чемпіонів, фінішувавши п'ятим. Тож цей фактор також міг вплинути на рішення Модрича.