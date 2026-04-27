Модрич переніс операцію після матчу з Ювентусом

Півзахисник Мілана та збірної Хорватії Лука Модрич переніс операцію після отриманої травми обличчя у матчі 34-го туру Серії А проти туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

40-річному футболісту знадобилося хірургічне втручання для лікування складного множинного перелому лівої виличної кістки. Операція, виконана командою доктора Луки Аутелітано в присутності лікарів клубу Стефано Маццоні та Андреа Булгероні, пройшла успішно.

"Клуб бажає Луці якнайшвидшого одужання перед Чемпіонатом світу з футболу!" – йдеться в повідомленні клубу.

Зазначимо, що Модрич перебуває на останніх місяцях дії свого однорічного контракту, підписаного на початку сезону 2025/26. Угода передбачає можливість автоматичного продовження ще на 12 місяців, проте офіційного рішення щодо активації цієї опції сторони поки не оприлюднили.

Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана не зуміло дійти згоди з вінгером команди Крістіаном Пулішичем щодо нового контракту.