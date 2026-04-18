Модрич продовжить контракт із Міланом лише за трьох умов

Легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич готовий продовжити контракт із Міланом ще на один рік лише якщо будуть виконані ряд умов.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, ці умови – це вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон, збереження Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера та амбітна трансферна кампанія, яка зробить команду помітно сильнішою.

Нагадаємо, Модрич перейшов у Мілан із Реала влітку минулого року на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку 40-річного ветерана 2 голи та 3 асисти в 34 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Про бажання Мілана продовжувати співпрацю з Модричем повідомлялося ще у березні. Чинний контракт гравця діє до кінця червня 2026 року.