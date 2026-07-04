Модрич вирішив залишитися в Мілані – ЗМІ

40-річний півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич вирішив не завершувати професійну кар'єру після вильоту команди з чемпіонату світу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Попри те, що термін дії опції продовження контракту на сезон-2026/27 офіційно сплив 30 червня, зірковий хавбек налаштований залишитися в Мілані.

Зазначається, що нове керівництво "россонері" на чолі з головним інвестиційним директором Джеррі Кардінале зв'язалося з Модричем і дало зрозуміти, що хоче бачити його в команді ще на один сезон.

Хорватський півзахисник задоволений своїм становищем у міланському клубі, який розраховує на досвідченого футболіста та планує підписати з ним нову однорічну угоду.

Хорват мріяв грати за "россонері" в Лізі чемпіонів. Після того як клуб не зумів пробитися до турніру за підсумками минулого сезону, він замислився над своїм майбутнім. Однак згодом вирішив, що боротьба за повернення команди до Ліги чемпіонів також стане для нього гідною мотивацією.

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Нагадаємо, збірна Хорватії в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року програла Португалії з рахунком 1:2. Наприкінці матчу суддя скасував гол Йошко Гвардіола через суперечливий офсайд, а перед цим поставив сумнівний пенальті у ворота хорватів за фол Ніколи Влашича.