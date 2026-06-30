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Мілан оголосив про найдорожче підписання в своїй історії

Олег Дідух — 30 червня 2026, 17:19
Мілан оголосив про найдорожче підписання в своїй історії
Гонсалу Рамуш
Getty Images

Нападник ПСЖ і збірної Португалії Гонсалу Рамуш став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 25-річним португальцем розрахований на 5 років – до 30 червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що з урахуванням бонусів Мілан заплатить за нападника близько 70 мільйонів євро.

Це означає, що Рамуш став найдорожчим підписанням в історії Мілана. Наразі цей статус належить іншому португальцеві, Рафаелу Леау, за якого в 2019 році заплатили 49,5 мільйона євро.

Рамуш виступав за ПСЖ з літа 2023 року, парижани заплатили за нього Бенфіці 65 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 на рахунку 25-річного нападника 12 голів і 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Форвард забив 10 голів у 26 матчах за збірну Португалії.

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