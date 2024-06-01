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Модрич: Всі вважають нас фаворитами, але ми так не думаємо

Игорь Чернявский — 1 червня, 15:10
Модрич: Всі вважають нас фаворитами, але ми так не думаємо

Півзахисник Реала Лука Модрич не очікує на легку прогулянку у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Його слова наводить офіційний сайт "королівського клубу".

"Всі вважають нас фаворитами, але ми так не думаємо. Матч — 50 на 50, ми будемо грати проти великої команди, яка провела неймовірний сезон у Лізі чемпіонів. Ми старанно тренувалися, і, сподіваюся, зможемо показати це на полі", — сказав Модрич.

Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, напередодні Карло Анчелотті назвав воротаря, який почне гру з перших хвилин.

Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Лука Модрич Ліга чемпіонів-2023/24

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