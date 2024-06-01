Модрич: Всі вважають нас фаворитами, але ми так не думаємо

Півзахисник Реала Лука Модрич не очікує на легку прогулянку у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Його слова наводить офіційний сайт "королівського клубу".

"Всі вважають нас фаворитами, але ми так не думаємо. Матч — 50 на 50, ми будемо грати проти великої команди, яка провела неймовірний сезон у Лізі чемпіонів. Ми старанно тренувалися, і, сподіваюся, зможемо показати це на полі", — сказав Модрич.

Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, напередодні Карло Анчелотті назвав воротаря, який почне гру з перших хвилин.