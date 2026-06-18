Модрич: Третій гол Англії нас добив

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич поділився враженнями від матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Слова 40-річного ветерана наводять Sportske Novosti.

"У першому таймі гра була досить рівною, але ми знову пропустили досить безглузді голи. Тим не менш, нам вдалося двічі відігратися. Однак щойно розпочався другий тайм, як ми пропустили і третій м'яч – це нас добило, у нас уже не було сил відігратися втретє.

Нам потрібно перегорнути сторінку, у нас попереду ще два матчі, я впевнений, що далі буде краще і ми виконаємо завдання-мінімум – вийдемо з групи. У першому таймі були хороші моменти, а третій гол нас просто добив. Ми не змогли відігратися, а вони створили багато моментів, особливо після стандартів, від яких ми знову потерпали. Але нічого, у нас є шість днів, щоб усе виправити, і я впевнений, що ми це зробимо і гратимемо набагато краще", – заявив хавбек.