Модрич може продовжити кар'єру в МЛС

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич може продовжити кар'єру в американські МЛС.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

39-річний хорват близький до переходу в Інтер Маямі. Перехід відбудеться на правах вільного агента, оскільки його контракт з іспанською командою закінчується 30 червня.

Угода з американським клубом буде розрахована до липня 2026 року, що дозволить Модричу залишатися у формі до чемпіонату світу-2026. Заробітна плата гравця складатиме приблизно 2,5 млн доларів на рік.

Нагадаємо, напередодні Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".

За інформацією Фабріціо Романо, ініціатором відходу гравця стало керівництво Реала, яке хоче розпочати "молоду еру" у клубі.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 35 мільйонів євро. За 13 років в Мадриді півзахисник провів 590 матчів, у яких відзначився 43 голами та 95 асистами.

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

У січні цього року Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша та став найвіковішим автором голу в історії Реала.