Мессі почув вердикт МЛС після скандалу з арбітрами

Головна зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав рішення керівництва МЛС щодо інциденту після матчу проти Лос-Анджелес.

Про це повідомляє The Guardian.

Після фінального свистка у мережі з'явилось відео, як аргентинець зайшов до суддівської кімнати, аби висловити своє невдоволення їх роботою.

Його намагався зупинити нападник Інтера Луїс Суарес.

У МЛС не знайшли порушення у діях Лео, зазначивши, що форвард зайшов не у суддівську кімнату. На думку керівництва ліги, аргентинський футболіст не порушував дисциплінарного регламенту.

Цікаво, що те протистояння закінчилось розгромною поразкою Інтер Маямі 3:0. Мессі відіграв повний поєдинок, але покинув поле без результативних дій.

Нагадаємо, що Ліонель виступає за американський клуб із літа 2023-го. Відтоді він провів за Інтер 89 ігор (77 голів та 44 асисти). Контакт Лео розрахований до кінця 2028 року.

Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі стане останнім клубом у кар'єрі аргентинця.