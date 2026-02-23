Мессі почув вердикт МЛС після скандалу з арбітрами
Головна зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав рішення керівництва МЛС щодо інциденту після матчу проти Лос-Анджелес.
Про це повідомляє The Guardian.
Після фінального свистка у мережі з'явилось відео, як аргентинець зайшов до суддівської кімнати, аби висловити своє невдоволення їх роботою.
Його намагався зупинити нападник Інтера Луїс Суарес.
У МЛС не знайшли порушення у діях Лео, зазначивши, що форвард зайшов не у суддівську кімнату. На думку керівництва ліги, аргентинський футболіст не порушував дисциплінарного регламенту.
Цікаво, що те протистояння закінчилось розгромною поразкою Інтер Маямі 3:0. Мессі відіграв повний поєдинок, але покинув поле без результативних дій.
Нагадаємо, що Ліонель виступає за американський клуб із літа 2023-го. Відтоді він провів за Інтер 89 ігор (77 голів та 44 асисти). Контакт Лео розрахований до кінця 2028 року.
Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі стане останнім клубом у кар'єрі аргентинця.