Проти Мессі та збірної Аргентини подали багатомільйонний позов

Ліонель Мессі та збірна Аргентини опинилися в центрі скандалу – їх звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє TMZ Sports.

У середу, 15 квітня, крупна компанія з Маямі, яка займається організацією спортивних і музикальних заходів, подала позов проти Мессі та Аргентинської футбольної асоціації (AFA). Їх звинувачують у шахрайстві.

Минулого року ця компанія уклала 7-мільйонну угоду з AFA на проведення двох товариських матчів збірної Аргентини у США: проти Венесуели (1:0) на Пуерто-Ріко (6:0) 11 і 15 жовтня відповідно. Мессі пропустив перший матч, а у другому провів на полі всі 90 хвилин.

При цьому, згідно з контрактом, Ліонель мав відіграти щонайменше 30 хвилин у кожному матчі в разі відсутності травм. Наступного дня після пропущеного матчу проти Венесуели Мессі вийшов на поле у складі Інтера Маямі, відзначившись дублем і асистом.

Компанія вимагала відшкодування збитків. AFA запропонувала відшкодувати їх шляхом проведення товариських матчів проти збірної Китаю в 2026 році, проте угода так і не була укладена. Тепер компанія подала позов на кілька мільйонів доларів, точна сума не вказується.

