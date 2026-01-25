Мессі визначився, у якому клубі закінчить кар'єру футболіста – ЗМІ

Інтер Маямі може стати останнім клубом у кар'єрі зіркового нападника Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією порталу, Лео не збирається шукати собі нову команду після закінчення угоди із американським клубом.

Контракт Мессі із учасником МЛС розрахований до кінця 2028 року.

Нагадаємо, що аргентинець виступає у США із липня 2023 року. Відтоді Ліонель провів у футболці Інтер Маямі 88 матчів, у яких забив 77 голів та віддав 44 асисти.

Хоча у ЗМІ був інсайд, що Мессі усіляко намагаються переманити саудити, які пропонують нереальні умови для володаря восьми Золотих м'ячів. За футболістом полює Аль-Іттіхад, який ще влітку 2023-го пропонував Лео 1,4 мільярда євро зарплати на рік, але нападник тоді відмовив.

Відзначимо, що подібна інформація раніше з'явилась і про Кріштіану Роналду. Інсайдер Бен Джейкобс повідомляв, що португалець закінчить кар'єру після наступного сезону-2026/27.