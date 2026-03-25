Чемпіон Європи підписав контракт з аматорським клубом Авангард

Український вінгер Дмитро Коркішко продовжить кар'єру в Авангарді Лозова, що виступає в аматорській лізі.

Про це повідомила пресслужба клубу з Харківщини.

У новій команді 35-річний футболіст гратиме під 15 номером. Деталі контракту не повідомляються.

Нагадаємо, що Дмитро Коркішко є вихованцем київського Динамо. Під час професійної кар'єри виступав за київський Арсенал, Мінськ, Полтаву, Чорноморець, Дніпро-1, Металіст. Вінгер також грав за турецькі Гересунспор та Хатайспор, а також казахстанський Актобе.

Останнім клубом Коркішка була Кудрівка, за яку він зіграв 34 матчі та забив 6 голів. Взимку дебютант УПЛ попрощався з досвідченим футболістом.

Яскравою сторінкою кар'єри Коркішка став виступ на Євро-2009 U-19. Тоді він разом з командою став чемпіоном Європи, забив гол у фіналі та увійшов до символічної збірної турніру.

Авангард Лозова виступає в групі Б чемпіонату ААФУ, де посідає третє місце. У складі команди грає чимало відомих гравців з досвідом матчів УПЛ: Олександр Гладкий, Євген Селін, Максим Жичиков, Олександр Мігунов, Микита Полулях.

