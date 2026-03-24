Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній захисник Шахтаря та Металіста завершив ігрову кар'єру у 40-річному віці

Микола Літвінов — 24 березня 2026, 23:23
Марсіо Аcеведо
marcioazevedo/instagram

Колишній захисник харківського Металіста та донецького Шахтаря Марсіо Аcеведо оголосив про завершення професійної кар'єри у 40-річному віці.

Про це повідомляє OneFootball.

Бразилець висловив вдячність за свої виступи у футболі та зазначив, що пишається здобутими результатами. Останнім клубом гравця була Деспортіва Гуарабіра, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату штату Параїба.

В Україні захисник захищав кольори Металіста, за який провів 44 матчі та віддав 2 результативні передачі, а також Шахтаря, у складі якого зіграв 28 поєдинків і відзначився 3 асистами.

Разом із донецькою командою Аcеведо двічі вигравав чемпіонат України та тричі здобував перемогу в Кубку України. Протягом кар'єри він також виступав за грецький ПАОК та бразильські клуби Форталеза, Ботафого, Атлетико Паранаенсе й АБС.

Нагадаємо, напередодні колишній захисник збірної України та Шахтаря Сергій Кривцов також повідомив про завершення ігрової кар'єри.

Завершення кар'єри Металіст Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Останні новини