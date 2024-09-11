Микола, шо за х***я?: Фанати накинулися на футболістів збірної України після матчу проти Чехії

Вболівальники збірної України з футболу накинулися на футболістів після програного матчу проти Чехії (3:2) в Лізі націй.

Зокрема, люди облаяли Віталія Миколенка, який підійшов до трибун, щоб поспілкуватися з фанатами після гри.

"Ви що, взагалі у****и?! Рахунок бачили? Микола, шо за х***я? Шо за х***я?", — сказав фанат.

Також, в Андрія Ярмоленка кинули пластиковим стаканом, коли той прийшов до Миколенка, аби забрати його він розгніваних вболівальників.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. У першому турі українці мінімально програли Албанії. Раніше стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу Чехія — Україна за версією SofaScore.