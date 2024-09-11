Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Микола, шо за х***я?: Фанати накинулися на футболістів збірної України після матчу проти Чехії

Андрій Яросименко — 11 вересня, 12:18
Микола, шо за х***я?: Фанати накинулися на футболістів збірної України після матчу проти Чехії
Getty images

Вболівальники збірної України з футболу накинулися на футболістів після програного матчу проти Чехії (3:2) в Лізі націй.

Зокрема, люди облаяли Віталія Миколенка, який підійшов до трибун, щоб поспілкуватися з фанатами після гри.

"Ви що, взагалі у****и?! Рахунок бачили? Микола, шо за х***я? Шо за х***я?", — сказав фанат.

Також, в Андрія Ярмоленка кинули пластиковим стаканом, коли той прийшов до Миколенка, аби забрати його він розгніваних вболівальників.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. У першому турі українці мінімально програли Албанії. Раніше стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу Чехія — Україна за версією SofaScore.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віталій Миколенко Андрій Ярмоленко Збірна Чехії з футболу

Збірна України з футболу

Зачароване коло сорому. 6 висновків з матчу Чехія — Україна
Тренер збірної Чехії: Було відчуття, що ми граємо не вдома, а на виїзді
Степаненко: Намагаємося грати простіше
Ребров — про відставку: Почекайте трішки
Зінченко: Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику

Останні новини