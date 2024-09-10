Визначився найкращий гравець матчу Чехія — Україна за версією SofaScore

Півахисник збірної Чехії Павел Шульц отримав найвищий бал за матч Чехія — Україна (3:2) у 2 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє SofaScore.

За свою гру він отримав оцінку 7.8. На рахунку футболіста два голи, 32 доторка до м'яча та 20 точних передач із 20 (100%). Серед українців найкращим став Віктор Циганков (7.6), який вийшов на поле на 69 хвилині.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці. У першому турі українці мінімально програли Албанії.