Помер віцечемпіон України у складі Дніпра Сергій Думенко

27 травня у віці 58 років пішов із життя колишній нападник Дніпра Сергій Думенко.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Дмитро Москаленко.

У 2020 році Думенко переніс інфаркт, після чого у нього погіршилося здоров'я. В останні роки Сергій пересувався за допомогою інвалідного візка.

Під час футбольної кар'єри Думенко виступав за Дніпро, Таврію, Поліграфтехніку, Маккабі Кфар-Сава, Металург Маріуполь, Шахтар Павлоград та інші команди.

Разом із рідним Дніпром Думенко ставав віцечемпіоном України (1992/93) та двічі здобував бронзові нагороди (1992, 1994/95).

Загалом у складі Дніпра зіграв 80 матчів, у яких забив 17 голів. У 2013 році виступав у чемпіонаті України за команду ветеранів Дніпра.

