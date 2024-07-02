Карпати підписали капітана юнацької збірної України

Львівські Карпати уклали контракт із 19-річним опорним півзахисником Максимом Мельниченком.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Максим народився в Одесі та є вихованцем Чорноморця. У віці 16 років потрапив у систему Дніпра-1. Мельниченко дебютував у Українській Прем'єр-лізі навесні цього року.

Максим був капітаном юнацької збірної України в матчах еліт-раунду відбору на Євро-2024 U-19 та допоміг здобути путівку на чемпіонат Європи.

Раніше ми повідомляли, що Карпати підписали свого вихованця Ореста Кузика.