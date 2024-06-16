Маркевич: Футболістам збірної України треба підтягнути гру на "стандартах"

Менше ніж за добу збірна України розпочне свій турнірний шлях на Євро-2024. Суперником підопічних Реброва в першому турі стане команда Румунії. Також у групі E зіграють Словаччина та Бельгія.

Кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук зателефонувала легендарному українському тренеру Мирону Маркевичу, щоб дізнатися очікування від турніру, який стартовий склад обере коуч "синьо-жовтих" та фаворитів першості.

— Дивилися товариські зустрічі збірної України? (Німеччина, Польща, Молдова)

— Так, звісно.

— Що скажете з приводу складів, які грали, експериментів Реброва та й загалом про гру команди?

— В останній грі був той склад, який, напевно, буде починати з румунами. Принаймні на 90 відсотків. А там були експерименти, що з Німеччиною, що з Польщею, таке. Для того і є товариські матчі, щоб робити експерименти. Але я думаю, що той склад, який був у останній грі, він буде грати.

— З побаченого у товариських матчах, на що б ви, як тренер, звернули особливу увагу?

— Мінуси — це стандарти, треба їх підтягнути. А так, в останній грі все було досить непогано.

— Мабуть, найголовніше питання зараз — це позиція голкіпера. Бущан, ймовірно, залишиться поза увагою. На вашу думку, хто буде пріоритетом для Реброва, Лунін чи Трубін? Чому?

— В принципі, вони обидва надійні воротарі. Тут вже своє слово повинен сказати тренер воротарів та відчуття головного тренера. Тут важко, тому що Трубін та Лунін — це два воротарі хорошого класу.

— Яку б ви хотіли бачити стартову 11 нашої команди на Євро?

— Ну замість Миколенка — Зінченко, а в середині все зрозуміло. Єдине, чи Маліновський, чи Шапаренко. Ну і спереду Довбик.

— У нас точно не група смерті, спрогнозуєте, на якому місці фінішує збірна України?

— Мінімум друге.

— А кого вважаєте фаворитом цього чемпіонату Європи?

— Важко сказати. Мабуть, Німеччина, Англія та Франція. Хтось із них, на мою думку, буде переможцем Євро.