Пономарьов: Для виходу в плей-оф збірній Україні вистачить 4 очки

У понеділок, 17 червня, національна збірна України з футболу зіграє свій перший матч на стадії групового етапу цьогорічного чемпіонату Європи. На "Мюнхен Арені" синьо-жовті поміряються силами зі збірною командою Румунії. Наступні поєдинки у квартеті Е підопічні Сергія Реброва проведуть у п’ятницю, 21 червня, проти команди Словаччини та у середу, 26-го – проти команди Бельгії. Свій прогноз на ці три поєдинки ексклюзивно для Чемпіона зробив головний тренер львівського "Руха" Віталій Пономарьов.

Україна – Румунія

– Я думаю, що наша команда повинна перемогти в цьому матчі, тому що індивідуально наші гравці однозначно сильніші на сьогодні за гравців збірної Румунії.

Найімовірніший, у цьому поєдинку ми гратимемо з позиції сили, першим номером. На сьогодні в нас є досить хороша плеяда футболістів для цього. Звісно, це завжди небезпечно, тому що команда, яка грає першим номером, дуже часто залишає за спиною вільний простір, але я впевнений, що Сергій Ребров і його тренерський штаб ці моменти обов’язково врахують. Хоча думаю, ми не будемо стрімголов бігти в атаку, а гратимемо досить раціонально і збалансовано.

Прогнозую перемогу України з рахунком 2:0.

Україна – Словаччина

– Тут, на мою думку, буде складніший матч. Словаччина дуже добре підготовлена фізично команда, яка може використовувати різні моделі гри – вони можуть грати й першим номером, і другим, використовуючи контратаки та пресинг. Тож я очікую досить складної гри – напевно, найскладнішої у групі.

Думаю, що Сергій Станіславович обере оптимальну тактику в цьому матчі без серйозної ротації у складі – особливо, якщо вийде перемогти румунів.

Не думаю, що Україна буде великими силами атакувати в цьому матчі – буде просто гра на результат з боку обох команд.

Прогнозую нічийний рахунок. Гадаю, 1:1.

Україна – Бельгія

– Якщо ми наберемо хоча б 4 очки в перших двох матчах, я думаю, тут Сергій Станіславович все-таки віддасть ініціативу бельгійцям. Крім того, добре, що з Бельгією у нас третя гра, тому що починати чемпіонат із серйозною командою завжди складно.

У нас досить швидкі нападники, тому десь логічно буде спробувати з позиції контратак зіграти. Думаю, це буде правильно.

У нас зараз був один із контрольних матчів зі збірною Німеччини, де ми досить непогано оборонялись і мали непогані моменти в контратаках. На мою думку, на сьогодні збірна Німеччини більш організована, сильніша за збірну Бельгії. Тому в нас однозначно будуть моменти. І вся наша трійка нападників дуже добре працює на просторі – Мудрик, Циганков, швидше за все гратиме, і Довбик, напевно. Ці хлопці можуть використати швидкість в атаці.

Але, як і в попередньому матчі, прогнозую нічийний результат – 1:1.

Якщо в першому матчі буде перемога, то, на мою думку, навіть зігравши внічию наступні 2, ми вийдемо з другого місця.