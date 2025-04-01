Луческу може знову очолити Шахтар: керівництво "гірників" розпочало перемовини з наставником

Легендарний екснаставник донецького Шахтаря Мірча Луческу, який наразі тренує збірну Румунії, може невдовзі повернутися в український футбол.

Як стало відомо "Чемпіону", керівництво "гірників" незадоволене результатами та грою команди під керівництвом Маріно Пушича та розпочало роботу з пошуку нового тренера. Головним кандидатом є 79-річний спеціаліст. Очікується, що він очолить клуб після завершення поточного сезону.

Проте якщо Шахтар не пройде Олександрію у чвертьфіналі Кубку України, то зміна тренера може статися найближчим часом. Сьогодні, 1 квітня, має відбутися зустріч між сторонами щодо обговорення умов потенційного контракту. Сам Луческу готовий повернутися у донецький клуб.

Мірча Луческу очолював Шахтар з травня 2004-го до травня 2018 року. Під його керівництвом "гірники" 8 разів вигравали УПЛ, 7 разів здобували Суперкубок та 6 – Кубок України. Також у команди перемога в Кубку УЄФА (зараз Ліга Європи).

Окрім цього, наставник здобув по одному трофею в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку на чолі київського Динамо.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Олександрією відбудеться в середу, 2 квітня. Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.