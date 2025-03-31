Коли Луческу прийшов – Динамо не стало: Ващук порівняв Шовковського з іноземними тренерами
Колишній захисник Динамо і збірної України Владислав Ващук порівняв чинного наставника киян Олександра Шовковського з іноземними тренерами "біло-синіх".
Цитує Ващука SportArena.
"Динамо під керівництвом Шовковського? Вони йдуть на першому місці в реаліях того, що вони працюють, та хлопців, які у них є.Вони виборюють перше місце і хочуть зробити дієздатну команду. Дуже непогано виступають, і Динамо біжить.
Коли Мірча Луческу прийшов – Динамо не стало. Те, як він грав, як він пропонував грати і все інше — це зовсім інше Динамо.
Багато тренерів, які були в Динамо, вони загальмували клуб. І зробили стиль не той, який був раніше. Луческу, Газзаєв, Сьомін… Стиль поведінки, стиль гри, підхід — вони не динамівські були", – розповів Ващук.
Нагадаємо, Динамо напередодні обіграло Рух та зберегло перевагу над опонентами в чемпіонській гонці.
Зазначимо, Луческу очолював "біло-синіх" з липня 2020 року до листопада 2023 року. В дебютному сезоні тренер виграв чемпіонський титул, Кубок та Суперкубок України.