Коли Луческу прийшов – Динамо не стало: Ващук порівняв Шовковського з іноземними тренерами

Колишній захисник Динамо і збірної України Владислав Ващук порівняв чинного наставника киян Олександра Шовковського з іноземними тренерами "біло-синіх".

Цитує Ващука SportArena.

"Динамо під керівництвом Шовковського? Вони йдуть на першому місці в реаліях того, що вони працюють, та хлопців, які у них є.Вони виборюють перше місце і хочуть зробити дієздатну команду. Дуже непогано виступають, і Динамо біжить.

Коли Мірча Луческу прийшов – Динамо не стало. Те, як він грав, як він пропонував грати і все інше — це зовсім інше Динамо.

Багато тренерів, які були в Динамо, вони загальмували клуб. І зробили стиль не той, який був раніше. Луческу, Газзаєв, Сьомін… Стиль поведінки, стиль гри, підхід — вони не динамівські були", – розповів Ващук.