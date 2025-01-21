Минай розірвав контракт із Любеновичем

Клуб Першої ліги України Минай оголосив про припинення співпраці з головним тренером Желько Любеновичем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з наставником клуб покинули його асистенти Ніколі Ігнятієвич та Ігор Дудник, а також тренер воротарів Дмитро Бабенко.

Нагадаємо, Любенович очолив Минай перед стартом другого кола сезону 2023/24. Закарпатська команда під керівництвом серба ледь не створила диво і залишилася в УПЛ, але після поразки в заключному турі від Кривбаса (0:3) вибула до Першої ліги.

Шанс залишитися в елітному дивізіоні залишався через "турнір чотирьох", але у фіналі Минай програв Лівому Берегу (0:3) і остаточно залишився у Першій лізі на сезон 2024/25.

У першій половині серпня, після перемоги в Кубку України над Скалою 1911 (3:1), сербський тренер говорив про намір піти у відставку, але пізніше заявив, що залишається в команді, щоб досягти тих цілей, які перед ним стоять.

Втім, уже на початку грудня, Любенович знову заговорив про намір покинути закарпатський клуб, але проти цього виступило керівництво Миная.

Нагадаємо, Минай за підсумками першого кола фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.