Ситуація ще гірша, ніж улітку: Любенович хоче залишити посаду головного тренера Миная
Желько Любенович
ФК Минай
Головний тренер Миная Желько Любенович хоче залишити клуб.
Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.
"На жаль, президент ФК Минай не вважає за потрібне зустрітися зі мною. Я розмовляв зі спортивним директором, після чого вирушив до Сербії. Ситуація ще гірша, ніж улітку.
Спортивний директор сказав: "Контракт є – працюємо далі". Я сказав, що в цій ситуації нам буде краще розлучитися, а клубу – знайти нового тренера", – сказав Любенович.
Минай провів 14 матчів, набрав 16 очок, фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.
Раніше закарпатський клуб оголосив про припинення контрактів із шістьма футболістами.