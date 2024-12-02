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Ситуація ще гірша, ніж улітку: Любенович хоче залишити посаду головного тренера Миная

Олексій Мурзак — 2 грудня 2024, 15:41
Ситуація ще гірша, ніж улітку: Любенович хоче залишити посаду головного тренера Миная
Желько Любенович
ФК Минай

Головний тренер Миная Желько Любенович хоче залишити клуб.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"На жаль, президент ФК Минай не вважає за потрібне зустрітися зі мною. Я розмовляв зі спортивним директором, після чого вирушив до Сербії. Ситуація ще гірша, ніж улітку.

Спортивний директор сказав: "Контракт є – працюємо далі". Я сказав, що в цій ситуації нам буде краще розлучитися, а клубу – знайти нового тренера", – сказав Любенович.

Минай провів 14 матчів, набрав 16 очок, фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.

Раніше закарпатський клуб оголосив про припинення контрактів із шістьма футболістами.

Минай Чемпіонат України, Перша ліга Желько Любенович

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