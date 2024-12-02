Ситуація ще гірша, ніж улітку: Любенович хоче залишити посаду головного тренера Миная

Головний тренер Миная Желько Любенович хоче залишити клуб.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"На жаль, президент ФК Минай не вважає за потрібне зустрітися зі мною. Я розмовляв зі спортивним директором, після чого вирушив до Сербії. Ситуація ще гірша, ніж улітку.



Спортивний директор сказав: "Контракт є – працюємо далі". Я сказав, що в цій ситуації нам буде краще розлучитися, а клубу – знайти нового тренера", – сказав Любенович.