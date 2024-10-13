Любенович: Про "хочу – не хочу" не може бути мови, тому що я професіонал

Головний тренер Миная Желько Любенович не збирається залишати свою посаду.

Про це він сказав на пресконференції після сенсаційної перемоги над Агробізнесом у 12 турі Першої ліги.

" Ніхто клуб кидати не збирається, все виплачується вчасно, всі організаційні моменти врегульовані. Я - професіонал, тому про "хочу – не хочу" не може бути мови", – сказав Любенович.

Останнім часом у ЗМІ шириться чимало чуток про те, що серб хоче залишити Минай, але керівництво не приймає його відставку. Нагадаємо, Любенович очолив закарпатську команду посеред сезону-2023/24, коли вона з великим відставанням йшла на останньому місці в УПЛ. У підсумку Минаю ледь не вдалося створити диво та зберегти прописку, але все ж не вистачило кілька очок.

Наразі закарпатці посідають 5 місце в турнірній таблиці Групи А Першої ліги. Для того, щоб навесні поборотися за повернення в УПЛ, потрібно потрапити в топ-4. Минай відстає від Металіста на 6 очок, маючи матч у запасі.