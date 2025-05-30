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Минай, Фенікс-Маріуполь та Металург проведуть матчі за виживання в Першій лізі

Станіслав Лисак — 30 травня 2025, 08:05
Минай, Фенікс-Маріуполь та Металург проведуть матчі за виживання в Першій лізі

Сьогодні, 30 травня, відбудуться заключні матчі Першої ліги сезону-2024/2025. У групі вибування команди проведуть 4 поєдинки.

Кремінь та Діназ уже достроково покинули турнір, Поділля гарантовано залишиться в зоні стикових матчів, а ось МФК Металург, Минай та ФСК Маріуполь боротимуться за виживання та два місця в таблиці, що збережуть прописку в чемпіонаті.

Усі поєдинки транслюватимуться наживо на YouTube-каналі DIVISPORT.

Чемпіонат України – Перша ліга
24 тур, 30 травня

13:00. Вікторія – Нива Тернопіль

13:00. Минай – ФСК Маріуполь

13:00. Поділля – Діназ Вишгород

13:00. Прикарпаття – МФК Металург

Турнірна таблиця Першої ліги. Група вибування

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Металіст 1925 завдяки голу Моури здобув перемогу над Лівим Берегом у першому стиковому матчі за вихід в УПЛ, також Кудрівка зазнала мінімальної поразки від Ворскли.

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