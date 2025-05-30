Минай, Фенікс-Маріуполь та Металург проведуть матчі за виживання в Першій лізі
Сьогодні, 30 травня, відбудуться заключні матчі Першої ліги сезону-2024/2025. У групі вибування команди проведуть 4 поєдинки.
Кремінь та Діназ уже достроково покинули турнір, Поділля гарантовано залишиться в зоні стикових матчів, а ось МФК Металург, Минай та ФСК Маріуполь боротимуться за виживання та два місця в таблиці, що збережуть прописку в чемпіонаті.
Усі поєдинки транслюватимуться наживо на YouTube-каналі DIVISPORT.
Чемпіонат України – Перша ліга
24 тур, 30 травня
13:00. Вікторія – Нива Тернопіль
13:00. Минай – ФСК Маріуполь
13:00. Поділля – Діназ Вишгород
13:00. Прикарпаття – МФК Металург
Турнірна таблиця Першої ліги. Група вибування
Нагадаємо, Металіст 1925 завдяки голу Моури здобув перемогу над Лівим Берегом у першому стиковому матчі за вихід в УПЛ, також Кудрівка зазнала мінімальної поразки від Ворскли.