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Перший раунд за харків'янами: огляд матчу Лівий Берег – Металіст 1925 з ефектним голом Арі

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 20:52
Перший раунд за харків'янами: огляд матчу Лівий Берег – Металіст 1925 з ефектним голом Арі
ФК Металіст 1925

29 травня в межах першого матчу за право грати в Українській Прем’єр-лізі у наступному сезоні Лівий Берег приймав харківський Металіст 1925.

Поєдинок між цими командами завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.

Огляд матчу

УПЛ – плейоф
Перехідні матчі, перша гра, 29 травня

Лівий Берег – Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 38 Арі Моура

Лівий Берег: Механів, Соколов, Банада, Семенов, Сіднней, Дедух, Косовський (Приходько 79), Шастал (Галас 70), Дієго (Синиця 46), М. Когут (Войцеховський 63), Різник (Сухоручко 46).

Металіст 1925: Варакута, Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець (Чорноморець 57), Юрченко (Литвиненко 74), Мафвента, Калітвінцев (Чурко 64), Арі, Мба (Бугай 74), Рашиця (Гаджиєв 74)

Попередження: 44 – Сіднней, 44 – Арі, 83 – Галас, 90 – Варакута, 90+2 – Банада

Нагадаємо, раніше відбувся матч плейоф між Ворсклою та Кудрівкою, у якому з рахунком 2:1 перемогу здобув полтавський колектив.

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