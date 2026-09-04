Полтава у меншості зіграла внічию з Інгульцем, Колос-2 з голом Колесника переграв Локомотив у 6 турі Першої ліги

У п'ятницю, 4 вересня, двома матчами розпочався шостий тур Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Колос-2 завдяки голу Данила Колесника переграв київський Локомотив, здобувши другу перемогу у поточній першості, при чотирьох поразках. Локомотив після дебюту у Першій лізі ніяк не може відкрити лік перемог.

В іншій зустрічі ігрового дня Полтава зіграла внічию з Інгульцем, граючи з 63-ї хвилини у меншості після вилучення Олега Веремієнка.

Чемпіонат України – Перша ліга

6 тур, 4 вересня

Колос-2 (Ковалівка) – Локомотив (Київ) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 56 Колесник

СК Полтава – Інгулець (Петрове) 0:0

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Нагадаємо, напередодні Вікторія розгромила Пробій, а Куликів-Білка не помітила Агробізнес.