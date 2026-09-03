Спортивного директора ЮКСА мобілізували до ЗСУ через місяць після призначення

Спортивний директор футбольного клубу ЮКСА Андрій Філь був мобілізований до Збройних Сил України.

Про це "Чемпіону" повідомили джерела у клубі з Київської області.

За нашою інформацією, 45-річного фахівця затримали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки неподалік від бази клубу в селі Тарасівка.

Зазначимо, що Філь був призначений на посаду спортивного директора ЮКСА лише місяць тому – 28 липня. До ЮКСА він працював у Кремені, полтавській Ворсклі та Інгульці.

У Першій лізі України ЮКСА посідає 9 місце в турнірній таблиці, набравши 6 очок у п'яти зіграних турах.

Нагадаємо, у березні до лав ЗСУ також мобілізували ексгравця ЮКСА Максима Казакова.