Спортивного директора ЮКСА мобілізували до ЗСУ через місяць після призначення
Андрій Філь
ФК Кремінь
Спортивний директор футбольного клубу ЮКСА Андрій Філь був мобілізований до Збройних Сил України.
Про це "Чемпіону" повідомили джерела у клубі з Київської області.
За нашою інформацією, 45-річного фахівця затримали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки неподалік від бази клубу в селі Тарасівка.
Зазначимо, що Філь був призначений на посаду спортивного директора ЮКСА лише місяць тому – 28 липня. До ЮКСА він працював у Кремені, полтавській Ворсклі та Інгульці.
У Першій лізі України ЮКСА посідає 9 місце в турнірній таблиці, набравши 6 очок у п'яти зіграних турах.
Нагадаємо, у березні до лав ЗСУ також мобілізували ексгравця ЮКСА Максима Казакова.