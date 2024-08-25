Мілевський — про матч Зальцбург — Динамо: Я поставлю гроші на прохід киян

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від матчу-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Зальцбургом та заявив, що поставить гроші на прохід киян.

Про це він розповів для Sport Express.

"Я дивився цей матч великою компанією і ми дуже сильно вболівали за Динамо. Трохи не пощастило, що не використали свої моменти. Скажу вам по секрету, я поставлю гроші на прохід киян. Я вірю в успішний результат і буду вболівати до кінця. Дуже хочеться почути гімн Ліги чемпіонів на матчах Динамо на груповому етапі, щоб Ярмоленко — капітан. Ух, аж мурашки по шкірі.

Динамо добре посилилося в цьому сезоні. Піхальонок сильно виступає. Ми обов'язково поборемося із Зальцбургом", — сказав Мілевський.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.