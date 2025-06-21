Мілан відмовився продовжувати контракт з Йовичем

Форвард Мілана Лука Йович покине клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сторони не домовились про новий контракт. Мілан запропонував нову угоду за схемою, яка дозволяла клубу щороку продовжувати її на один сезон. Натомість Лука просив одразу фіксований дворічний контракт без опцій. Але основну роль відіграли плани тренерського штабу, які віддають перевагу іншим нападникам.

Наразі його майбутнє залишається невизначеним, До сербського форварда є інтерес зі сторони бразильського Ботафогу та мексиканського Крус Асуль.

Йович виступає за Мілан із літа 2023 року. У минулому сезоні на його рахунку 4 голи у 17 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що "росонері" хочуть бачити в команді Адрієна Рабйо та Душана Влаховича.