Йович покинув Мілан вільним агентом

Нападник збірної Серії Лука Йович покинув Мілан на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Thank you, Luka! 🇷🇸



We wish you all the best for the next stage of your career 😊

#SempreMilan pic.twitter.com/1D4rWMRzga — AC Milan (@acmilan) June 29, 2025

Контракт Йовича з Міланом діє до 30 червня поточного року та продовжений не буде. Сторони вели переговори щодо нової угоди, проте домовитися не зуміли.

Мілан запропонував нову угоду за схемою, яка дозволяла клубу щороку продовжувати її на один сезон. Натомість Лука просив одразу фіксований дворічний контракт без опцій. Але основну роль відіграли плани тренерського штабу, які віддають перевагу іншим нападникам.

Йович виступав за Мілан із літа 2023 року. У минулому сезоні на його рахунку 4 голи у 17 матчах у всіх турнірах. З високою часткою імовірності, Йович продовжить кар’єру за межами Європи. Ним цікавляться Крус Асуль та Ботафого.

Раніше Мілан вирішив не викупляти у Роми Теммі Ебрахама.