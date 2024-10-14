Форвард Мілана може стати конкурентом Довбика в Ромі

Форвард Мілана Йока Йович може перейти до Роми підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє RomaPress, посилаючись на газету Leggo.

Новий головний тренер Роми незадоволений рівнем гри Елдора Шомуродова і хоче знайти більш якісного конкурента по позиції для українця Артема Довбика. Раніше вже повідомлялося про інтерес італійців до Бету з Евертона.

Тепер же до шортлиста Роми на посилення атаки потрапив і Йович. На форварда збірної Сербії у Мілані не розраховують, і навіть не включили його до заявки на Лігу чемпіонів.

У Серії А цього сезону Йович тричі виходив на поле і сумарно провів у грі 78 хвилин, не відзначившись результативними діями.

Контракт Йовича з Міланом розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 7 мільйонів євро.