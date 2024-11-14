Форвард Мілана може взимку перейти у Галатасарай

Форвард Мілана Лука Йович може перейти в Галатасарай підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Стамбульський клуб зараз займається пошуками нового форварда після того, як Мауро Ікарді вибув до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв’язок коліна.

Підписати Йовича Галатасараю буде не складно. 26-річний форвард збірної Сербії не входить у плани головного тренера Мілана Паулу Фонсеки.

У поточному сезоні нападник взяв участь лише у трьох матчах в усіх турнірах, сумарно провівши на полі 78 хвилин і не відзначившись жодною результативною дією. Контракт Йовича розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 5 мільйонів євро.

У жовтні повідомлялося про те, що серб може перейти у Рому.

Зазначимо, що Галатасарай – майбутній суперник Динамо по Лізі Європи. Команди зіграють між собою в сьомому турі 21 січня.