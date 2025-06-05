Форвард Мілана може продовжити кар’єру в Мексиці
Лука Йович
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Форвард Мілана та збірної Сербії Лука Йович може продовжити кар’єру в мексиканському клубі Крус Асуль.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Контракт Йовича з Міланом діє до кінця червня поточного року. У "россонері" є опція автоматичного продовження угоди ще на рік, проте новий тренер команди Массіміліано Аллегрі ще не визначився, чи потрібен йому 27-річний сербський нападник.
Оточення Йовича вже активно контактує з представниками Крус Асуля. Також інтерес до форварда приписують бразильському Ботафого.
Йович виступає за Мілан із літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 4 голи у 17 матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про інтерес Мілана до хавбека Марселя та збірної Франції Адрієна Рабьо.