Форвард Мілана може продовжити кар’єру в Мексиці

Форвард Мілана та збірної Сербії Лука Йович може продовжити кар’єру в мексиканському клубі Крус Асуль.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Контракт Йовича з Міланом діє до кінця червня поточного року. У "россонері" є опція автоматичного продовження угоди ще на рік, проте новий тренер команди Массіміліано Аллегрі ще не визначився, чи потрібен йому 27-річний сербський нападник.

Оточення Йовича вже активно контактує з представниками Крус Асуля. Також інтерес до форварда приписують бразильському Ботафого.

Йович виступає за Мілан із літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 4 голи у 17 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Мілана до хавбека Марселя та збірної Франції Адрієна Рабьо.