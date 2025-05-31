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Мілан визначився з майбутнім Вокера

Олександр Булава — 31 травня 2025, 20:34
Мілан визначився з майбутнім Вокера
Кайл Вокер
Мілан

Мілан не буде викупляти контракт орендованого у Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Про це повідомляє Calciomercato.

Адаптація до нового футболу та травми не дозволили 35-річному оборонцю стати важливою частиною Мілана, який вирішив від нього відмовитися.

За викуп контракту "россонері" довелося б заплатити 5 мільйонів євро.

Англієць повернеться у Манчестер Сіті, контракт із яким діє до літа 2026 року. Втім, "Містяни" також не розраховують на ветерана та мають наміри позбутися його.

Вокер перейшов у Мілан у січні поточного року. Взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість Кайла наразі оцінюється у 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, Мілан отримав нового тренера, який раніше вже працював із "дияволами".

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