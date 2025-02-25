Мілан готовий заробити на продажі свого лідера наступного літа

Кар'єра Рафаеля Леау у Мілані може підійти до свого завершення наступного літа, оскільки клуб готовий продати його.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" не стоятимуть на шляху 25-річного португальця, якщо він захоче залишити "Сан-Сіро", а клуб у свою чергу отримає пропозицію, яка його влаштує.

На заваді можуть стати фінансові запити "дияволів" за футболіста, чий контракт розрахований до літа 2028 року. Раніше повідомлялося, що в угоді з гравцем прописана сума відступних у розмірі 175 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює вінгера у 75 мільйонів.

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У нинішньому сезоні Рафаель Леау зіграв 36 матчів, у яких відзначився 9 голами та 8 результативними передачами.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку іспанського та англійського грандів, які наступного літа можуть влаштувати битву за футболіста.