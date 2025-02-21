Барселона та Челсі можуть поборотися за лідера Мілана

Барселона та Челсі зацікавлені в підписанні португальського вінгера Мілана Рафаеля Леау.

Про це повідомляє видання CaughtOffside.

Оскільки "россонері" не проти відпустити одного зі своїх найбільш зіркових гравців, то каталонці та лондонці можуть розглянути підписання португальця.

Обидва клуби вже довгий час слідкують за розвитком Леау та готові зробити пропозицію Мілану в літнє трансферне вікно.

Зазначається, що в Барселони немає наразі великої потреби в креативному вінгері, адже чудову гру демонструють Рафінья та Ламін Ямал. Однак головний тренер каталонців Ганс-Діттер Флік хоче мати склад, який зможе боротися за перемоги в усіх турнірах.

Найбільшою перевагою Челсі в боротьбі за гравця збірної Португалії є фінансове становище. Лондонці зможуть запропонувати за футболіста, якого оцінюють в 75 млн євро, набагато вищу суму викупу, а також матимуть перевагу під час складання особистого контракту.

У нинішньому сезоні Рафаель Леау провів за Мілан 35 матчів в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 8 асистів.

Напередодні повідомлялося, що Мілан влітку може влаштувати значну реструктуризацію, змінивши спортивного директора та головного тренера.