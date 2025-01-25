Мілан досяг домовленості з автором дубля у ворота Баварії в Лізі чемпіонів

Мілан намагається оформити другий зимовий трансфер, придбавши форварда Феєнорда Сантьяго Хіменеса.

Про ці плани італійського клубу розповідає журналіст SempreMilan Лука Манінетті.

Вчора видання повідомило, що "россонері" досягли домовленості з 23-річним мексиканцем щодо умов особистого контракту. Угода розрахована до літа 2028 року, а футболіст зароблятиме на "Сан-Сіро" приблизно 3 мільйона євро на рік.

Проте виникла проблема із клубом, якому належить Хіменес. Феєнорд вимагає за свого гравця як мінімум 40 мільйонів євро.

Перша пропозиція Мілана була відхилена. Тепер "дияволи" готові покращити її до 35 мільйонів, додавши також бонуси, що може переконати клуб з Роттердама відпустити нападника.

При цьому також повідомляється, що Хіменес готовий чинити тиск на керівництво нідерландського колектива, щоб його відпустили до Італії.

🚨 #Milan pronto a migliorare l'offerta! Servono almeno 35 milioni di euro aggiungendo magari qualche bonus per convincere il Feyernood a lasciar partire #Gimenez. Aggiornamento nelle prossime ore 🔴⚫️ https://t.co/7uFkIkkT3m — Luca Maninetti (@LucaManinetti) January 25, 2025

У цьому сезоні Сантьяго Хіменес зіграв у 18 матчах в усіх турнірах, та записав на свій рахунок 15 голів та 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що саме Хіменес став автором переможного дубля у ворота Баварії, коли Феєнорд здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0 у межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Перехід Хіменеса може стати для Мілана вже другим під час зимового трансферного вікна. Вчора "россонері" оголосили про оренду капітана Манчестер Сіті Кайла Вокера.