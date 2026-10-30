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Мілан продовжив контракт із ключовим гравцем

Олег Дідух — 30 жовтня 2026, 16:46
Мілан продовжив контракт із ключовим гравцем
Крістіан Пулішич
Getty Images

Мілан продовжив контракт із одним із лідерів команди, вінгером збірної США Крістіаном Пулішичем.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована на п'ять років – до літа 2031 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються, проте, за інформацією ЗМІ, Пулішич став одним із найбільш високооплачуваних гравців Мілана.

28-річний вінгер виступає за "россонері" із літа 2023-го, коли перебрався із лондонського Челсі. Відтоді провів за команду 137 матчів, у яких відзначився 43 голами та 28 асистами. Разом із Міланом став володарем Суперкубку Італії-2024/25.

Цього сезону Пулішич зіграв за Мілан сім матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше була інформація, що Нью-Йорк Сіті зацікавлений у придбанні Крістіана, але гранд Серії А відхилив ймовірний трансфер. Портал Transfermarkt оцінює вартість американця у 35 мільйонів євро.

Мілан Крістіан Пулішич

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