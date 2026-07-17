Клуб МЛС націлився на трансфер Пулішича

Клуб МЛС Нью-Йорк Сіті зацікавлений у підписанні вінгера Мілана та збірної США Крістіана Пулішича.

Про це повідомляє ESPN.

Інтерес до лідера збірної США підтвердив генеральний директор клубу Бред Сімс.

"Я переконаний, що Крістіан Пулішич хоче повернутися додому й грати за наш клуб у МЛС. Ми хотіли б його підписати й робимо все, що від нас залежить. Але якщо Мілан не захоче його продавати, то переговори доведеться завершити", – заявив Сімс.

Контракт Пулішича з Міланом діє до літа 2027 року, трансферна вартість 27-річного американця наразі оцінюється в 40 мільйонів євро. Раніше він отримав серйозну травму під час домашнього чемпіонату світу-2026.

У минулому сезоні на рахунку Пулішича 10 голів і 4 асисти в 34 матчах за Мілан у всіх турнірах.