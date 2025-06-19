Трансфер Зінченка у Мілан – під питанням: клуб знайшов альтернативу українцю

Італійський Мілан може відмовитися від ідеї підписання Олександра Зінченка.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

Раніше Зінченко вважався одним із головних кандидатів на заміну Тео Ернандесу, якого пов’язують із трансферами в інші клуби. Однак – ситуація змінилася.

Повідомляється, що наразі колектив Алегрі надає перевагу альтернативній кандидатурі – Дестіні Удоджи з Тоттенгема. Італієць нігерійського походження на шість років молодший за Зінченка і може бути більш корисним Мілану у довгостроковій перспективі.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Джанлука Ді Марціо назвав головну перешкоду на шляху до трансферу Зінченка в Мілан – це зарплата українця в 5 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що в переході Зінченка зацікавлений мадридський Атлетико.